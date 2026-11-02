Midterm Usa, Trump: "Se loro vinceranno diventerò mister Veto"

Le luci si accendono, il volume della musica aumenta, la gente canta e urla per strada. Negli Stati Uniti vanno in scena le elezioni di Midterm, le più importanti della storia contemporanea del Paese, che si concluderanno con il voto di domani. Secondo gli ultimi sondaggi, i democratici non sono in vantaggio solo alla Camera - che solitamente viene vinta dal partito di opposizione - ma anche al Senato, con il 52 per cento di preferenze, contro il 45 per cento registrato dai repubblicani. Tuttavia - come sappiamo - le sorprese sono sempre dietro l'angolo e non c'è niente di scontato. Un colpo di scena è già avvenuto ieri in Michigan, dove l'ex sfidante democratica alle primarie di Abdul El-Sayed, Haley Stevens, ha fatto il suo endorsement all'avversario repubblicano Mike Rogers. Mentre in Alaska, i Democratici sono stati accusati di giocare sporco, perché avrebbero convinto un omonimo del candidato repubblicano Dan Sullivan a candidarsi come indipendente per far disperdere voti. "Se loro vinceranno diventerò mister Veto" - ha dichiarato Donald Trump in un'intervista al New York Post, aggiungendo che gli avversari sarebbero comunque costretti a fare degli accordi con lui.