TRUMP: "LE PIU' IMPORTANTI DELLA STORIA"

Midterm, negli Usa è il giorno del voto di metà mandato

Questa tornata in particolare è diventata di fatto un referendum sul presidente Usa in carica, Donald Trump

di Isabella Josca
03 Nov 2026 - 12:56
01:30 
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