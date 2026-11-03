Midterm infuocate tra sospetti, tensioni e richieste di impeachment

Che cosa succederà dopo il voto? "Se vincono i repubblicani, abbiamo vinto. Se vincono i democratici, hanno rubato…" Sospetti, tensioni, ma anche voglia di partecipare. L'America è alle urne per decidere il futuro del Congresso. Oltre 50 milioni di cittadini hanno già votato via posta o nei giorni scorsi. Oggi, l'ultimo atto di una sfida elettorale molto sentita che potrebbe cambiare gli equilibri dei prossimi due anni della presidenza Trump. I democratici puntano a conquistarlo per frenare Trump e sottoporre la sua amministrazione a controlli più stringenti. Qui a Washington c'è chi chiede già l'impeachment del presidente. Nel mirino degli attivisti, i raid dell'ICE, lo smantellamento di USAID e le accuse di corruzione.