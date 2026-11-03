Midterm, il prof. Schultz: "I Dem potrebbero avere i numeri per vincere, ma non per governare"

"I democratici potrebbero avere abbastanza supporto per vincere le elezioni ma non per governare". Sono queste le parole di David Schultz, professore di Scienze Politiche presso l'Università di Hamline di Saint Paul, in Minnesota e opinionista di CNN, nell'ambito della conferenza annuale del World Press Institute. "Dal momento che negli Stati Uniti abbiamo un sistema politico inusuale, anche se i democratici ottenessero il controllo di entrambe le camere del Congresso, dobbiamo ricordarci che il presidente degli Stati Uniti avrebbe il potere di veto e poi c'è quello che chiamiamo Filibuster, per cui sono necessari 60 voti per fare approvare molte leggi al Senato. I Democratici - anche nello scenario migliore - non avrebbero abbastanza voti per superare il veto di Trump o il filibuster. Quindi sicuramente possono fare delle cose, soprattutto per controllare e bloccare il governo ma difficilmente potranno portare avanti la loro agenda". Nonostante una possibile vittoria dei Democratici non possa apportare grandi stravolgimenti immediati, queste elezioni sono tra le più importanti di sempre per gli americani.