Gli Stati Uniti si preparano al voto: seggi in allestimento per le elezioni di midterm
Mancano ormai pochissimi giorni alle elezioni di metà mandato. Molte persone nel Paese hanno già sfruttato la possibilità di votare anticipatamente via posta
Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono in programma per martedì 3 novembre. Molti elettori sono chiamati alle urne, anche se molti hanno già sfruttato la possibilità di votare anticipatamente via posta. In palio ci sono tutti e 435 i seggi della Camera, 35 del Senato, 36 cariche di Governatore in altrettanti Stati. Per l'appuntamento, si scalda l'atmosfera: i seggi sono in preparazione.