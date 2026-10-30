Gli Stati Uniti si preparano al voto: seggi in allestimento per le elezioni di midterm

Le elezioni di metà mandato negli Stati Uniti sono in programma per martedì 3 novembre. Molti elettori sono chiamati alle urne, anche se molti hanno già sfruttato la possibilità di votare anticipatamente via posta. In palio ci sono tutti e 435 i seggi della Camera, 35 del Senato, 36 cariche di Governatore in altrettanti Stati. Per l'appuntamento, si scalda l'atmosfera: i seggi sono in preparazione.