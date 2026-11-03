Midterm, comizi finali per Trump: "Sono le più importanti della nostra storia"
Secondo il New York Times i democratici"sarebbero favoriti in quasi tutti e sette gli stati che decideranno l'equilibrio del potere al Senato
"Queste sono le elezioni di metà mandato più importanti della nostra storia. I democratici hanno candidato jihadisti er portare avanti la loro agenda estremista". Lo ha affermato, Donald Trump, alla vigilia delle midterm. "Abbiamo lanciato l'età dell'oro, e non consentiremo che ce la portino via", ha messo in evidenza.