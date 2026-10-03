In un video dalla Casa Bianca

Midterm, ancora Trump: "Cinquemila dollari a ogni americano se vinciamo"

Il tycoon è tornato a elargire promesse elettorali a un mese dalle elezioni

03 Ott 2026 - 17:48
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