il blackout

Microsoft in tilt in 74 Paesi: Outlook e Teams bloccati, escluso l'attacco hacker

Il colosso della tecnologia parla di sovraccarico dei server e annuncia i primi progressi nel ripristino

di Isabella Josca
13 Nov 2026 - 13:04
01:20 
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