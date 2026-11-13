Smentita l'ipotesi attacco hacker

Microsoft down, serve ancora tempo per tornare alla normalità. E anche il traffico aereo si blocca

Un collasso clamoroso che dura ormai da quasi 24 ore

di Rossella Ivone
13 Nov 2026 - 23:59
01:38 
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