Mickey Rourke chiede aiuto ai fan per lo sfratto? "Sono estraneo alla campagna fondi"

Solo, con un cane, sfigurato dalla chirurgia estetica in una casa - a suo dire - invasa ai topi. Ecco Mickey Rourke di nuovo nei guai, come racconta lui stesso in questo video. Ha appena ricevuto un avviso di sfratto, per canoni d'affitto arretrati da 60mila dollari e nei giorni scorsi è apparsa online una raccolta fondi per aiutarlo: in poche ore ha raggiunto un totale di 100mila dollari, segno che il divo di "9 settimane e ½" è ancora nel cuore dei fan. Ma Rourke ha pubblicato un video in cui si dice totalmente estraneo all'iniziativa: ammette di avere parecchi problemi e di non essere mai stato in grado di gestire le fortune della sua carriera, ma rivendica con orgoglio che non chiederebbe mai ai suoi estimatori un aiuto di natura economica, anzi li sprona a farsi restituire i soldi donati.