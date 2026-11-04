Miami, elicottero precipita in una baia: un morto e due feriti | Sul posto arrivati i soccorritori via mare

Secondo le autorità, mercoledì un uomo è rimasto ucciso e altri due gravemente feriti quando il loro elicottero si è schiantato nella baia di Biscayne, vicino a Miami. L’ufficio dello sceriffo riferisce che l’elicottero Robinson R44 II è precipitato nella tarda mattinata di mercoledì nei pressi del Bill Baggs State Park, al largo di Key Biscayne, mentre era in volo per scattare foto alle imbarcazioni. Lo sceriffo Rosie Cordero-Stutz ha dichiarato durante una conferenza stampa pomeridiana che i due sopravvissuti sono stati trasportati in un centro traumatologico nelle vicinanze in condizioni critiche, ma stabili. La causa dell’incidente è ancora oggetto di indagini. Oltre alla Guardia Costiera, sono intervenuti sul luogo dell'incidente anche i vigili del fuoco di diverse agenzie locali.