Miami, un aereo cargo di Prime Air esce dalla pista e colpisce le auto: diversi feriti

Un Boeing 767 cargo di Amazon Prime Air è uscito dalla pista dopo l'atterraggio dello scalo internazionale di Miami, negli Stati Uniti, ha colpito diversi veicoli e ha preso fuoco. Ci sarebbero diversi feriti. Dalle immagini che circolano online si vede una densa colonna di fumo nero, visibile da diverse zone della città. Il velivolo era decollato dallo scalo Luis Munoz Marin di San Juan, a Porto Rico, ed è atterrato a Miami intorno alle 14 locali, secondo la Federal Aviation Administration. Le autorità americano hanno bloccato gli arrivi e le partenze nello scalo. Più di 60 unita dei vigili del fuoco e dei servizi di soccorso della contea di Miami-Dade sono intervenute sul posto. Amazon conferma che l'aereo finito fuori pista mentre stava cercando di atterrare all'aeroporto di Miami era uno dei suoi. La società sta raccogliendo informazioni e sta lavorando con le autorità per capire cosa sia accaduto.