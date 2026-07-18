Nel chiapas

Messico, terremoto di magnitudo 7.3 ma rientra l'allarme tsunami

Il forte sisma al largo delle coste aveva fatto temere il peggio, ma fortunatamente non sono stati registrati gravi danni

18 Lug 2026 - 12:05
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