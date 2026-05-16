Messico, gli insegnanti in sciopero minacciano cattedre vuote durante i Mondiali

Salari bassi e riforme poco gradite hanno portato in piazza centinaia di docenti e attivisti, che hanno sfilato per le strade di Città del Messico in occasione della Giornata degli insegnanti chiedendo aumenti e cambiamenti politici. I leader sindacali sono determinati a ottenere quanto rivendicano, arrivando a minacciare uno sciopero nazionale che potrebbe compromettere l'apertura dei Mondiali di calcio del 2026 il mese prossimo.