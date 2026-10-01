Messico pazzo per "Comando", il piccolo chihuahua anti-narcos

Comando è stato adottato circa sei mesi fa e in precedenza viveva pacificamente con una coppia di anziani che non poteva più prendersi cura di lui. Al chihuahua, di fatto, non verrà assegnato il compito di affrontare i pericolosi cartelli della droga, ma è parte di una vera e propria "operazione simpatia". Comando ha il compito di mostrare sui social e dal vivo "una forza armata dal volto umano e che interagisce più da vicino con la popolazione", spiega la Guardia Nazionale.