ACCOMPAGNA LE TRUPPE IN EVENTI CIVICI

Messico pazzo per "Comando", il piccolo chihuahua anti-narcos

Ha 13 mesi, pesa 7 chili ed è alto 21 centimetri. E indossa un giubbotto tattico con tanto di elmetto

01 Ott 2026 - 07:00
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Ha 13 mesi, pesa sette chili ed è alto appena 21 centimetri, ma indossa già un giubbotto tattico su misura, occhialini protettivi in miniatura, un elmetto e persino una piccola telecamera montata sulla testa. Si chiama Comando, è un cane di razza chihuahua ed è diventato il membro letteralmente più piccolo della Guardia Nazionale del Messico, la polizia militarizzata istituita nel 2019 per combattere i narcos.

Comando è stato adottato circa sei mesi fa e in precedenza viveva pacificamente con una coppia di anziani che non poteva più prendersi cura di lui. Al chihuahua, di fatto, non verrà assegnato il compito di affrontare i pericolosi cartelli della droga, ma è parte di una vera e propria "operazione simpatia". Comando ha il compito di mostrare sui social e dal vivo "una forza armata dal volto umano e che interagisce più da vicino con la popolazione", spiega la Guardia Nazionale.

Nonostante la sua tenuta da guerra, è previsto infatti che il cagnolino accompagni le truppe in occasione di eventi civici, fiere scolastiche e iniziative di coinvolgimento della comunità, volte a incoraggiare la segnalazione di reati e a ricostruire il tessuto sociale.

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