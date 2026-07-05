Messico, panda festeggia il suo 36esimo compleanno con una torta... speciale

Xin Xin, l’unico panda gigante dell’America Latina, ha festeggiato sabato - 4 luglio - il suo 36° compleanno presso il Centro per la Conservazione della Fauna Selvatica di Chapultepec a Città del Messico, dove i visitatori si sono radunati per vederla mangiare una torta speciale preparata con i suoi cibi preferiti. L'esemplare femmina è nata il 1° luglio 1990 ed è la figlia di Tohui, una delle panda più famose del Messico. Le autorità hanno affermato che Xin Xin ha superato l’aspettativa di vita della sua specie.