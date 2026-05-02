Messico, l'omaggio ai muli per la festa dei lavoratori
Una grande sfilata e una serie di giochi riuniscono ogni anno migliaia di persone, un modo per sensibilizzare alla tutela degli animali
In Messico, il primo maggio alternativo della città Otumba. Qui i cittadini, nel giorno della festa dei lavoratori, rendono omaggio ai muli, simbolo del lavoro duro. Una grande sfilata e una serie di giochi riuniscono ogni anno migliaia di persone. Un modo anche per sensibilizzare le persone al rispetto della tutela degli animali.