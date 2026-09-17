"Giustizia per Claudia"

Messico, la protesta degli studenti contro il killer dell'Erasmus

Nel Giorno dell'Indipendenza giovani in piazza per chiedere giustizia per l'omicidio della 21enne spagnola

di Leonardo Mochi
17 Set 2026 - 19:50
01:26 
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