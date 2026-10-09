Messico, Isaias diventa il primo uragano della stagione nell'Atlantico

Isaias si è diretto verso la costa del Golfo del Messico dopo essersi intensificato fino a diventare il primo uragano della stagione atlantica, secondo quanto riferito dal Centro Nazionale Uragani, provocando evacuazioni obbligatorie e la chiusura delle scuole in alcune zone costiere della Florida. I meteorologi hanno avvertito che Isaias potrebbe portare venti dannosi di forza uragano in alcune zone del Panhandle della Florida, dell'Alabama meridionale e del Mississippi meridionale, oltre a causare potenzialmente un'onda di tempesta potenzialmente letale lungo alcune aree della costa settentrionale del Golfo. Potrebbe inoltre portare forti piogge da 3 a 7 pollici (da 7 a 18 centimetri) lungo la costa centrale del Golfo, secondo il Centro Nazionale Uragani. Il centro del ciclone si trovava a circa 740 chilometri a sud-sud-ovest della foce del fiume Mississippi, con venti massimi sostenuti intorno ai 121 km/h, secondo un bollettino del Centro Nazionale Uragani con sede a Miami. Dopo che la tempesta si era inizialmente formata mercoledì mattina nelle acque calde del Messico orientale, le comunità lungo il suo potenziale percorso si sono mosse rapidamente per prepararsi, con l'arrivo sulla terraferma previsto già per venerdì sera. Alcuni pozzi petroliferi del Golfo hanno sospeso la produzione e almeno quattro distretti scolastici della Florida hanno annullato le lezioni per il resto della settimana, mentre la contea di Okaloosa ha annunciato evacuazioni obbligatorie per alcune zone costiere. I governatori della Florida e dell'Alabama hanno dichiarato lo stato di emergenza per decine di contee.