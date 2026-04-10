Messico, fiamme alla raffineria Olmeca di Dos Bocas: le immagini dal drone

La compagnia statale Pemex ha confermato di aver spento un incendio scoppiato in un magazzino della raffineria Olmeca, nel sud del Messico. L’episodio, il secondo in meno di un mese, riaccende le preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza dell’impianto, simbolo della strategia energetica voluta da Andrés Manuel López Obrador ma finora segnata da ritardi e criticità operative.