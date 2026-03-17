Città del Messico da record: 9.500 persone alla più grande lezione di calcio al mondo

Il 15 marzo, Città del Messico ha stabilito un nuovo record mondiale con 9.500 partecipanti a una lezione collettiva di calcio guidata da istruttori. L’evento, certificato da Guinness World Records, ha superato il precedente primato di Seattle (2025) e si inserisce nel clima di entusiasmo per la prossima Coppa del Mondo FIFA, che vedrà il Messico protagonista fin dalla partita inaugurale.