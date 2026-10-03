Messico, auto piomba su giornalista e cameraman durante la diretta: il video choc

Doveva essere un servizio sulle conseguenze delle forti piogge, ma la diretta si è trasformata in un incidente. A Monterrey, in Messico, una macchina ha sbandato sull'asfalto bagnato, finendo contro una giornalista e il suo cameraman impegnati nelle riprese. Le immagini dell'impatto hanno fatto rapidamente il giro del web. I due sono stati ricoverati in ospedale: la reporter ha riportato forti contusioni, mentre il cameraman avrebbe subito alcune fratture. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato un diciannovenne, fermato dalle autorità.