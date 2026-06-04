Messico, giornalista rapita da uomini armati che fanno irruzione nella sua casa

La giornalista messicana Roxana Guzmán, direttrice del sito di notizie Pulso Informativo del Sureste, è stata rapita da uomini armati che hanno fatto irruzione nella sua casa nello stato di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico, e l'hanno portata via con la forza, conducendola in un luogo sconosciuto. L'episodio è stato ripreso in un video pubblicato sui social, dove si vedono individui non identificati che fanno irruzione nell'abitazione sfondando la porta d'ingresso con delle mazze e trascinando fuori la donna mentre lei grida aiuto. Le forze di sicurezza governative hanno avviato una caccia all'uomo nella regione di Nanchital per ritrovare la giornalista, finora senza successo. I giornalisti locali hanno espresso timore e preoccupazione per il caso e hanno chiesto un'indagine approfondita, mentre la Procura di Veracruz ha annunciato l'apertura di un'inchiesta per sequestro di persona.