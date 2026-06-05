Figuraccia in conferenza stampa

La presidente messicana lancia un pallone… la giornalista si sporge e cade di faccia

È accaduto durante la conferenza stampa di Claudia Sheinbaum, che si è subito gettata a soccorrere la donna

05 Giu 2026 - 13:16
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