Messico, esplosione di fuochi d'artificio a una festa religiosa: 10 morti e oltre 60 feriti

Le autorità messicane affermano che almeno 10 persone sono morte e altre 64 sono rimaste ferite a causa dell'esplosione di materiale pirotecnico durante una festa in onore di un santo patrono. L'esplosione ha provocato il crollo di un muro, seppellendo diverse persone. La deflagrazione è avvenuta nella serata di sabato 5 settembre vicino alla chiesa parrocchiale di Nuestra Señora de la Luz nella città di Temascalcingo, a circa 160 chilometri a nord-ovest di Città del Messico. Qui centinaia di persone si stavano preparando ad assistere a uno spettacolo pirotecnico che fa parte della festa religiosa, quando le esplosioni le hanno colte di sorpresa. La causa dell'esplosione non è ancora stata determinata e la procura generale dello Stato messicano ha aperto un'inchiesta.