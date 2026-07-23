Messico, ergastolo al "più grande narcos" di questo secolo: colpo Usa al cartello di Sinaloa

È stato uno dei cartelli messicani più feroci della storia: esecuzioni, esplosioni e una vera guerra contro lo Stato. Ma ora, quel famigerato Cartello di Sinaloa che tutto il mondo ha imparato a conoscere, non esiste più. L'ultimo capo della vecchia guardia, Ismael "El Mayo" Zambada, è stato condannato all'ergastolo negli Stati Uniti. "Il più grande trafficante di questo secolo" lo definisce il procuratore di Brooklyn. Zambada, 76 anni, dal 2024 si trova in un carcere di New York dopo essere stato arrestato dall'Agenzia Federale Antidroga a El Paso, in Texas.