Messico, El Mencho caduto per una relazione sentimentale
Per anni aveva guidato il sanguinario Cartello Jaliscodi Francesca Canto
Gestiva il più grande traffico di droga al mondo, tenendo sotto scacco istituzioni politiche ed economiche, Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho. Era riuscito a governare per anni il sanguinario Cartello Jalisco, sfuggendo alle autorità e a tutti i rivali criminali che avevano tentato di ucciderlo, ma alla fine è caduto per colpa di una donna. Come era accaduto per El Chapo nel 2016, anche questa volta a tradire il grande capo della droga non è stato un falso alleato o un accordo sbagliato, ma una relazione clandestina.