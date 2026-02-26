Messico, El Mencho caduto per una relazione sentimentale

Gestiva il più grande traffico di droga al mondo, tenendo sotto scacco istituzioni politiche ed economiche, Nemesio Oseguera Cervantes, detto El Mencho. Era riuscito a governare per anni il sanguinario Cartello Jalisco, sfuggendo alle autorità e a tutti i rivali criminali che avevano tentato di ucciderlo, ma alla fine è caduto per colpa di una donna. Come era accaduto per El Chapo nel 2016, anche questa volta a tradire il grande capo della droga non è stato un falso alleato o un accordo sbagliato, ma una relazione clandestina.