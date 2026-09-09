Messico, Canada, Groenlandia e adesso l'Islanda: Trump vuole un mondo sempre più americano

I colori della bandiera a stelle e strisce ricoprono i territori di Canada, Messico, Groenlandia, Paesi dei Caraibi e... Islanda. È la mappa pubblicata sui social network da Donald Trump, che sogna un’America più grande e un mondo sempre più americano. La trovata, però, ha fatto infuriare il governo di Reikyavik che, a propria volta, ha convocato l'ambasciatore statunitense. In principio fu il Golfo del Messico che con l’ordine esecutivo del 20 gennaio 2025 venne ribattezzato Golfo d’America. Allora le big tech si adeguarono alla decisione della Casa Bianca modificando immediatamente il nome sulle applicazioni di geolocalizzazione. Le mire del presidente Usa si sono concentrate poi sulla Groenlandia che, a dire del tycoon, prima o poi sarà degli Stati Uniti. L’isola di ghiaccio si trova a poche miglia dal Canada, paese che Trump sogna di far diventare il 51esimo Stato americano.