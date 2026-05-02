Almeno 11 persone sono morte e 31 sono rimaste ferite in Messico dopo che l'autobus turistico su cui viaggiavano, diretto verso una località balneare nello Stato di Nayarit, è uscito di strada ribaltandosi. Le vittime identificate finora sono messicane e non risultano cittadini europei coinvolti. L'incidente è avvenuto lungo la strada per Amatlán de Cañas, nei pressi della comunità di Pie de la Cuesta, mentre il mezzo si dirigeva a El Manto.