Fausto Isidro Meza Flores, noto come El Chapo Isidro, uno dei principali capi del narcotraffico nel nord del Messico è stato arrestato nella regione di Sinaloa. Il boss era uno dei dieci latitanti più ricercati dall'Fbi ed è stato catturato nella notte durante un'operazione delle forze federali condotta a nella località di Guasave. Il governo degli Stati Uniti offriva una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per informazioni che portassero all'arresto del signore della droga o alla sua condanna. Dopo la cattura di El Chapo Isidro, sono scoppiati scontri a fuoco tra i membri del suo cartello e i soldati delle forze armate. Video condivisi dai residenti e ripresi dai media locali, mostrano elicotteri militari che sorvolano l'area mentre si sentono (e si vedono) intense raffiche di colpi di arma da fuoco automatiche. Anche la partita di baseball degli Algodoneros de Guasave è stata sospesa a causa delle violenze, con i tifosi che si sono precipitati fuori dalle tribune.