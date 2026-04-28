Messico, arrestato "El Jardinero": il momento della cattura

Blitz delle forze speciali della Marina messicana nello stato di Nayarit, nella parte est del Messico (nord di Guadalajara), dove è stato arrestato Audias Flores Silva, noto come "El Jardinero", figura di primo piano del cartello Jalisco Nuova Generazione. Su di lui pendevano un mandato di arresto in Messico e una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti. Washington aveva inoltre offerto una ricompensa fino a 5 milioni di dollari per la sua cattura.