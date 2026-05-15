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Trump a Pechino: ecco cos'ha mangiato il presidente Usa

Durante la visita a Pechino, il tycoon ha potuto assaggiare piatti tipici della tradizione cinese con qualche "intrusione" americana

15 Mag 2026 - 08:59
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