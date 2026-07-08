"Non mi pento di nulla e non cambio idea": Meloni sul rapporto con Trump
La presidente del Consiglio ha risposto alle domande sull'investimento politico fatto sulla relazione con il tycoon. "Non c'è strategia", ha aggiunto
Al vertice Nato di Ankara, fra i vari temi toccati, Giorgia Meloni è intervenuta sul rapporto con il presidente degli Stati Uniti: "Non mi pento di nulla di quello che ho fatto Donald Trump. L'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non è strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con lui ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea".