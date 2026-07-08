"Fatto l'investimento per l'Occidente"

"Non mi pento di nulla e non cambio idea": Meloni sul rapporto con Trump

La presidente del Consiglio ha risposto alle domande sull'investimento politico fatto sulla relazione con il tycoon. "Non c'è strategia", ha aggiunto

08 Lug 2026 - 17:32
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Al vertice Nato di Ankara, fra i vari temi toccati, Giorgia Meloni è intervenuta sul rapporto con il presidente degli Stati Uniti: "Non mi pento di nulla di quello che ho fatto Donald Trump. L'investimento politico l'ho fatto per convinzione sull'unità dell'Occidente. Non è strategia che ho messo in campo con l'arrivo di Trump, ma che ho con tutti i miei interlocutori. Con lui ci sono affinità, dall'immigrazione alla cultura woke. Le cose stanno andando come abbiamo visto, ma non cambio idea".

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