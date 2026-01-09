Logo Tgcom24
Politica
LA PROMESSA

Meloni: "Su Trentini avanti fino a quando la madre non lo abbraccerà"

Il premier torna sull'italiano ancora detenuto in Venezuela

09 Gen 2026 - 12:38
giorgia meloni
alberto trentini