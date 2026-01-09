Logo Tgcom24
Politica
Il punto sulla sicurezza nel Paese

Meloni: "Sicurezza? Abbiamo lavorato molto, ma c'è ancora tanto da fare"

La Presidente del Consiglio rivendica i risultati delle politiche sulla sicurezza

09 Gen 2026 - 13:19
01:06 
video evidenza
giorgia meloni