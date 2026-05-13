durante il "premier time"

Giorgia Meloni al Senato: "I salari hanno ripreso gradualmente a crescere"

"Grazie al taglio del costo del lavoro e al rinnovo dei contratti" ha sottolineato la premier

13 Mag 2026 - 17:17
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