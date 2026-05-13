durante il "premier time"

Giorgia Meloni al Senato: "Messe in atto strategie per arginare la migrazione giovanile"

"Fenomeno da non sottovalutare: strategia soprattutto nel settore della ricerca" lo ha affermato la premier

13 Mag 2026 - 17:37
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