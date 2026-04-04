Meloni, seconda tappa in Qatar per garantire la sicurezza energetica

Dopo la visita in Arabia Saudita, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni è arrivata a Doha, in Qatar, per incontrare lo sceicco Tamim bin Hamad Al Thani. Si tratta della seconda delle tre tappe previste nel suo viaggio nel Golfo (l'ultima sarà negli Emirati Arabi Uniti). L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è "rafforzare la sicurezza energetica nazionale", aggiungendo che bisogna consolidare "le relazioni con queste nazioni e ribadire il sostegno dell'Italia di fronte agli attacchi iraniani, consolidando al contempo un partenariato strategico sempre più solido".