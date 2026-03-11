Meloni scherza con Renzi: "Condivido la sua analisi, non so chi dei due si debba preoccupare"

Un breve sketch comico tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, ha divertito l'Aula del Senato, in sede di replica dopo la discussione sulle sue comunicazioni in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, nonché sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. "Senatore Renzi, ho condiviso la prima parte della sua analisi", ha detto la premier dopo l'intervento dl leader di Iv. "Non so se mi debba preoccupare io o si debba preoccupare lei", ha continuato, scherzando.