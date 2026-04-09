Meloni: "Nessun rimpasto, governo ha restituito credibilità all'Italia"

"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e "governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, durante l'informativa alla Camera. "Non c'è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che - nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni - ha restituito all'Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati" - ha aggiunto Meloni.