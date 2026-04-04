prima di rientrare a Roma

Meloni nel Golfo, il video-messaggio: "Qui per difendere l'interesse dell'Italia"

La premier ha commentato su X la missione in Arabia Saudita, in Qatar e negli Emirati

04 Apr 2026 - 21:15
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