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Meloni nel bilaterale con Macron: "Senza Italia e Francia l'Europa e l'Occidente non sarebbero quello che sono"

"Siamo due grandi nazioni, fondatrici dell'Unione europea, con interessi convergenti"

25 Giu 2026 - 22:17
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