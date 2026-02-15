Meloni, l'Italia vira verso il Board of Peace
Il premier: "Parteciperemo da osservatori"alla riunione"convocata dagli Usa" per riunire i Paesi intenzionati a stabilizzare la situazione a Gaza e in tutto il Medio orientedi Ida Molaro
"Parteciperemo, ma solo da osservatori, alla riunione del Board of Peace convocata dagli Stati Uniti". Lo anticipa da Addis Abeba il presidente del Consiglio Meloni, rispondendo all'invito lanciato da Trump - appuntamento giovedì prossimo a Washington - per riunire i Paesi intenzionati a intervenire in Medio Oriente per stabilizzare l'area. Ed è ancora il premier a ribadire la disponibilità dell'Italia a essere materialmente presente a Gaza - nell'ambito di una missione internazionale precisa - ma formalmente fuori dalla neo organizzazione statunitense, per aderire alla quale sarebbe necessario modificare la Costituzione.