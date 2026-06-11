Meloni: "L'Italia non è parte del conflitto in Medioriente e non intende diventarlo"

"L'Italia non è parte del conflitto in Medioriente e non intende diventarlo". Lo ha sottolineato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue. Secondo la premier, la prudenza nella gestione della crisi in Medioriente "non significa restare fermi o ignorare le conseguenze che la crisi produce a livello globale e direttamente sui nostri interessi nazionali", ma "muoversi con responsabilità, tutelando cittadini italiani, imprese, militari presenti nell'area, sicurezza degli approvvigionamenti e libertà delle rotte commerciali".