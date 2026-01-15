Meloni in Giappone, vertice con Tokyo tra geopolitica e cooperazione

Giorgia Meloni arriva in Giappone, per la seconda tappa della sua visita ufficiale in Asia, proprio nel giorno del suo 49esimo compleanno. Venerdì 16 è previsto un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. Al centro del vertice le grandi crisi internazionali: dalla stabilità dell'Indo Pacifico, alla guerra in Ucraina, passando per la crisi in Medio Oriente e la cooperazione in Africa. In occasione dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Roma e Tokyo, l'obiettivo è quello di rilanciare il rafforzamento dei legami bilaterali e di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto.