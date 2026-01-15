Meloni in Giappone, vertice con Tokyo tra geopolitica e cooperazione

Nel giorno del suo compleanno la presidente del Consiglio atterra in Giappone, previsto l'incontro con la premier nipponica Sanae Takaichidi Francesca Pozzi
Giorgia Meloni arriva in Giappone, per la seconda tappa della sua visita ufficiale in Asia, proprio nel giorno del suo 49esimo compleanno. Venerdì 16 è previsto un incontro con la premier giapponese Sanae Takaichi. Al centro del vertice le grandi crisi internazionali: dalla stabilità dell'Indo Pacifico, alla guerra in Ucraina, passando per la crisi in Medio Oriente e la cooperazione in Africa. In occasione dei 160 anni delle relazioni diplomatiche tra Roma e Tokyo, l'obiettivo è quello di rilanciare il rafforzamento dei legami bilaterali e di agire insieme sulla scena globale per difendere un ordine internazionale libero, giusto e aperto.