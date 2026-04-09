Meloni: "Esito referendum chiaro ma riforma rimane una"necessità"
"Rimane il rammarico di aver perso un'occasione, a nostro avviso, storica di modernizzare l'Italia allineandola agli standard europei"
La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell'informativa alla Camera parla brevemente dell'esito del referendum sulla giustizia delle scorse settimane. "Noi, come ho già detto, rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni o le nostre aspettative. Certo, rimane il rammarico di aver perso un'occasione, a nostro avviso, storica di modernizzare l'Italia allineandola agli standard europei"