a "Il giorno de La Verità"

Meloni esclude contraccolpi nei rapporti con gli Usa

La presidente del Consiglio torna a parlare dopo le ripetute critiche del presidente Trump

di Federica Carlino
23 Giu 2026 - 22:05
01:47 
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