Meloni: "Dalla manovra togliamo la misura sulla scuola, ma non erano tagli"

Dopo il vertice a Palazzo Chigi tra il governo e i sindacati, Giorgia Meloni ha annunciato l'intenzione di rimuovere dalla legge di bilancio la misura che aveva creato malumori nel mondo della scuola. "Non si trattava di tagli, nessun insegnante avrebbe perso il posto, nessun operatore Ata sarebbe licenziato, il provvedimento che era previsto in manovra cominciava ad adeguare il personale agli studenti effettivi relativamente alle nuove assunzioni, perché la scuola negli ultimi 10 anni ha perso quasi 800 mila studenti a causa del calo delle nascite", ha affermato la premier in un video sui social.