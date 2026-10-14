Meloni critica Trump sul gasolio russo: "Così si finanzia la guerra di Putin"

Giorgia Meloni prende le distanze da Donald Trump sull'intesa per il gasolio russo. Durante le comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, la premier definisce la decisione americana "molto rischiosa" e ne mette in dubbio i benefici economici. Secondo Meloni, il caro carburanti dipende soprattutto dalla guerra in Iran, mentre l'accordo rischia di garantire nuove entrate a Mosca per finanziare il conflitto in Ucraina. Una scelta che, avverte, potrebbe indebolire le sanzioni e contraddire gli sforzi compiuti finora dall'Occidente per portare Putin al tavolo dei negoziati.