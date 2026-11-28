"Trovare casa, soprattutto per un giovane che si trasferisce in una grande città per lavoro, non può significare rinunciare a metà del proprio stipendio. Con la legge di Bilancio interveniamo per rendere più conveniente affittare a prezzi accessibili: per i nuovi contratti a canone concordato con under 36 la tassazione scende all'1%. Per tutti gli altri nuovi contratti a canone concordato passa dal 10% al 5%. L'obiettivo è semplice: riportare più immobili sul mercato, favorire affitti a prezzi sostenibili e aiutare giovani e famiglie a costruire il proprio futuro, garantendo al tempo stesso un vantaggio economico ai proprietari. C'è chi sull'emergenza abitativa fa propaganda. Noi lavoriamo per dare risposte concrete". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni postando un nuovo video in cui illustra le misure principali della manovra.



"Un ragazzo trova lavoro in una grande città e scopre che metà dello stipendio se ne va per pagare l'affitto. Contemporaneamente in tutta Italia ci sono milioni di case vuote. Con la legge di bilancio - sottolinea nel video - abbiamo deciso di far incontrare questi due problemi e trasformarli in un'opportunità. Funziona così: se un proprietario affitta casa a un ragazzo con meno di 36 anni a canone concordato, cioè a un prezzo sensibilmente più basso di quello di mercato, paga su quell'affitto l'1% di tasse. L'1% che cosa significa concretamente? Un bilocale affittato a 800 euro al mese a chiunque con le tasse normali lascia al proprietario, se gli va bene, circa 7.600 euro all'anno. Con questa norma, lo stesso bilocale affittato a un ragazzo a 650 euro al mese, quindi a un affitto più basso per il ragazzo, lascia al proprietario oltre 7.700 euro. Gli lascia più soldi nonostante chieda un affitto più basso. Noi raggiungiamo così un doppio risultato: il ragazzo paga 150 euro in meno ogni mese e il proprietario ci guadagna. Vale per i nuovi contratti firmati nel 2027 e lo sconto dura non un anno ma cinque anni, cioè tutta la durata del contratto e del primo rinnovo".



"Però non ci siamo occupati solo dei giovani, per tutti gli altri affitti a canone concordato che vengono firmati nel 2027 le tasse per chi affitta si dimezzano dal 10 al 5%, così ci saranno più case sul mercato a prezzi che una famiglia, un operaio, un insegnante possono permettersi". "C'è chi l'emergenza casa l'affronta con gli slogan o chiudendo un occhio sulle occupazioni abusive e poi ci siamo noi - conclude - che preferiamo un'altra strada: rendere conveniente fare la cosa giusta e dare un aiuto concreto a chi cerca casa per costruire la propria vita".